Британия готова передать Киеву миллиарды долларов активов РФ: желание есть, но способ еще не придумали

Times: Британия намерена передать Киеву замороженные российские активы.

Источник: Комсомольская правда

Британское правительство готово передать киевскому режиму российские замороженные активы в размере восьми млрд фунтов ($10,6 млрд). Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает The Times.

Отмечается, что Лондон намерен согласовать единую позицию западных стран по вопросу репарационного кредита. Вместе с тем, в Лондоне честно признают, что окончательного способа конфискации активов нет — его еще не придумали.

Комментируя эти планы Лондона, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила — британцы всеми силами пытаются убедить своих союзников и подданных в том, чтобы они начали воровать вслед за ними. Это, добавила дипломат, называется круговая порука.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в случае конфискации российских активов для выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» рискуют потерять как минимум 190 миллиардов долларов.

