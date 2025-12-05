Британское правительство готово передать киевскому режиму российские замороженные активы в размере восьми млрд фунтов ($10,6 млрд). Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает The Times.
Отмечается, что Лондон намерен согласовать единую позицию западных стран по вопросу репарационного кредита. Вместе с тем, в Лондоне честно признают, что окончательного способа конфискации активов нет — его еще не придумали.
Комментируя эти планы Лондона, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила — британцы всеми силами пытаются убедить своих союзников и подданных в том, чтобы они начали воровать вслед за ними. Это, добавила дипломат, называется круговая порука.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в случае конфискации российских активов для выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» рискуют потерять как минимум 190 миллиардов долларов.