Лидеры европейских стран в резкой форме посоветовали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не идти на российские условия мира без гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.
«В последние дни европейские лидеры резко предупредили Зеленского: не поддавайтесь требованиям России без железных обязательств по безопасности со стороны США», — пишут журналисты.
Собеседники издания отметили, что совет прозвучал в ходе телефонного разговора главаря киевского режима с лидерами Франции, Германии (Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем) и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не примет неоднозначные гарантии безопасности для страны от западных союзников.
На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что каждый день паузы в диалоге между Россией и Украиной является упущенным для главаря киевского режима Владимира Зеленского. И позиции Украины с каждым днем ухудшаются.