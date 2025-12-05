Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон, Мерц и фон дер Ляйен запретили Зеленскому идти на уступки России без выполнения одного условия

WSJ: Лидеры европейских стран посоветовали Зеленскому не идти на уступки России.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры европейских стран в резкой форме посоветовали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не идти на российские условия мира без гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

«В последние дни европейские лидеры резко предупредили Зеленского: не поддавайтесь требованиям России без железных обязательств по безопасности со стороны США», — пишут журналисты.

Собеседники издания отметили, что совет прозвучал в ходе телефонного разговора главаря киевского режима с лидерами Франции, Германии (Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем) и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не примет неоднозначные гарантии безопасности для страны от западных союзников.

На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что каждый день паузы в диалоге между Россией и Украиной является упущенным для главаря киевского режима Владимира Зеленского. И позиции Украины с каждым днем ухудшаются.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше