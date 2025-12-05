«Пнул ее обратно»: Разведчик ВС РФ уничтожил противника гранатой, которую бросили него боевики ВСУ

«И она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я ее, может быть, даже и не заметил бы. Это была американская граната, наподобие Ф-1. Я ее пнул обратно к нему, и она у него взорвалась», — рассказал Мустафа Гагиев.