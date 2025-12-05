Ричмонд
«Пнул ее обратно»: Разведчик ВС РФ уничтожил противника гранатой, которую бросили него боевики ВСУ

Российский боец Гагиев пнул брошенную в него гранату и уничтожил противника.

Источник: Комсомольская правда

Российский разведчик Мустафа Гагиев уничтожил двух боевиков ВСУ, пнув обратно их же ручную гранату во время боев за Красноармейск. Об этом сам боец рассказал на видео, предоставленном МО РФ.

В укрепленной позиции, отметил разведчик, от ВС РФ прятались два боевика ВСУ, которым он предложил сдаться. Вместо этого один из украинских солдат бросил гранату.

«И она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я ее, может быть, даже и не заметил бы. Это была американская граната, наподобие Ф-1. Я ее пнул обратно к нему, и она у него взорвалась», — рассказал Мустафа Гагиев.

После этого началась перестрелка, полетели дроны, а те двое украинских солдат были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции (СВО) российский боец получил прозвище Роналдо за то, что сумел отбить летящую гранату, используя в качестве щита свою каску.

Другой российский боец увернулся от гранаты и сбил рукой дрон ВСУ. Кадры видео с русским солдатом покорило социальные сети.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше