Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В течение ночи и утром в пятницу средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник, в том числе девять — над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 4 декабря до 7.00 5 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В том числе девять БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь — над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.

В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше