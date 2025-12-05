Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 4 декабря до 7.00 5 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В том числе девять БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Также девять вражеских дронов сбили над Самарской областью, восемь — над Саратовской областью. По семь беспилотников уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.
В пятницу утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре в порту Темрюка после атаки украинских БПЛА. По данным оперштаба, повреждены элементы портовой инфраструктуры.