Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны в пятницу.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи (с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 мск 5 декабря) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в российской военном ведомстве.

Так, девять БПЛА сбито над территорией Самарской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, семь БПЛА — над территорией Волгоградской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края.

