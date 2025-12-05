Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

«В течение прошедшей ночи (с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 мск 5 декабря) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в российской военном ведомстве.
Так, девять БПЛА сбито над территорией Самарской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, семь БПЛА — над территорией Волгоградской области, семь БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края.
