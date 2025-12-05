Ночью 5 декабря над Ростовской областью сбили семь беспилотников

В ночь на 5 декабря силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Воздушная атака была отражена в период с 23:00 4 декабря до 7:00 5 декабря. Всего за это время в России на разных направлениях было уничтожено 41 воздушное средство.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атака беспилотников была направлена на север региона — Чертковский и Шолоховский районы. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется.
