Ветеран СВО из Саянска нашел себя в новой профессии

Это пространство, направленное на выявление и поддержку детей и молодежи, получение ими инновационных знаний и практического опыта в разных сферах деятельности: гражданско-патриотической, научно-технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и творческой. Директор Детского дома творчества Ирина Федяева рассказала, что в рамках деятельности «Дома Юнармии» реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Начальная военная подготовка» по допризывной подготовке учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций города.
«Координатором этой программы с октября 2025 года является ветеран специальной военной операции Андрей Федотов. Под его руководством, в содружестве с другими педагогами, ребята погружаются в мир военной науки, постигают основы строевой, огневой, тактической и военно-медицинской подготовки. Они учатся владеть радиоэфиром, осваивают навыки радиационной, химической, биологической защиты и изучают общевоинские уставы. Это замечательный пример защитника Родины для детей, настоящий патриот — авторитет для подростков», — сообщила Ирина Федяева.
Семья Андрея Федотова в 1981 году переехала в Саянск, где он рос и учился, был призван для прохождения срочной службы в армию. Служил в Забайкалье. Получив образование по направлению «Информатика и вычислительная техника», работал в разных организациях инженером и программистом. Когда началась специальная военная операция, Андрей Федотов не смог оставаться в стороне.
В ноябре 2023 года прошел подготовку и был направлен в Харьковскую область на Купянское направление. Воевал в штурмовой роте пехотинцем, в конце декабря 2023 года был ранен. После лечения и реабилитации вернулся служить. Андрей Федотов помогал таким же, как и он, бойцам восстанавливать документы, проходить медицинские комиссии, решать иные вопросы. В июле 2025 года младший сержант Федотов был уволен по состоянию здоровья. Награжден медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба Правительства региона.
В мирной жизни Андрей Федотов занимает активную жизненную позицию в деле воспитания молодежи, участвует в городских мероприятиях, бывает в образовательных организациях. Кроме того, у Андрея Федотова — дружная семья, трое детей. Еще он любит мастерить своими руками, с удовольствием трудится на даче. По словам Ирины Федяевой, коллектив с уважением и признательностью принял нового коллегу, оказал ему поддержку в переподготовке и получении педагогического образования.