Ветеран СВО из Саянска нашел себя в новой профессии

В ноябре 2023 года прошел подготовку и был направлен в Харьковскую область на Купянское направление. Воевал в штурмовой роте пехотинцем, в конце декабря 2023 года был ранен. После лечения и реабилитации вернулся служить. Андрей Федотов помогал таким же, как и он, бойцам восстанавливать документы, проходить медицинские комиссии, решать иные вопросы. В июле 2025 года младший сержант Федотов был уволен по состоянию здоровья. Награжден медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба Правительства региона.