Вечером 4 декабря в Воронежской области сбили два БПЛА

Режим опасности налета дронов продлился почти 11 часов.

Источник: Комсомольская правда

Сирены разбудили жителей Воронежской области около десяти часов вечера четверга, 4 декабря: об угрозе непосредственного удара беспилотников оповестили жителей Острогожского района. Успешно сработали дежурные силы ПВО.

— В небе над одним из районов Воронежской области военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил в 23.40 губернатор Александр Гусев.

Режим опасности атаки БПЛА отменили утром пятницы, он продлился почти 11 часов.

