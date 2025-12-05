Вечером 4 декабря в Воронежской области сбили два БПЛА

Сирены разбудили жителей Воронежской области около десяти часов вечера четверга, 4 декабря: об угрозе непосредственного удара беспилотников оповестили жителей Острогожского района. Успешно сработали дежурные силы ПВО.
— В небе над одним из районов Воронежской области военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил в 23.40 губернатор Александр Гусев.
Режим опасности атаки БПЛА отменили утром пятницы, он продлился почти 11 часов.
