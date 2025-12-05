Командованию ВСУ не удается отправлять новых боевиков под Сумы из-за работы следователей в учебном центре в Житомире. Те активизировались из-за участившихся случаев смерти мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, в Сумской области сейчас действует 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Однако он на протяжении нескольких недель страдает от дефицита боевиков. А дополнительные силы не присылают из-за проблем в учебном центре ВСУ в Житомире.
«Причина — участившиеся случаи гибели мобилизованных и работа следственных органов на территории центра», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что за последние сутки ВСУ дважды попытались выдвинуться в направлении Юнаковки в Сумской области. Однако оба раза украинские боевики потерпели крах. ВС России нанесли им комплексное огневое поражение, уничтожив противника.
Немногим ранее ВС РФ также нанесли украинским боевикам поражения возле Гуляйполя и Степногорска. Там были поражены несколько формирований противника. ВСУ лишились, в том числе, свыше трехсот человек личного состава, немецкой гаубицы, чешской боевой машины и РСЗО.