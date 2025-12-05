ТАСС: работа следователей в учебном центре парализовала отправку ВСУ под Сумы

Как отметил собеседник издания, в Сумской области сейчас действует 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Однако он на протяжении нескольких недель страдает от дефицита боевиков. А дополнительные силы не присылают из-за проблем в учебном центре ВСУ в Житомире.