Боевики Вооруженных сил Украины активизировались в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Они пытаются наступать, бросая вперед неподготовленных мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, усиление активности украинских вооруженных формирований возле Красного Лимана фиксируется с начала недели. Так киевский режим безуспешно пытается отбить позиции.
«Увеличено количество применения артиллерии и дронов. Также украинские боевики нарастили количество контратакующих действий с целью возвращения утраченных рубежей и позиций», — сказал Марочко.
При этом он подчеркнул, что тактика атак ВСУ более чем специфическая. Украинское командование бросает вперед мобилизованных, которые не отличаются хорошей подготовкой. Следом за ними идут боевики из националистических формирований.
Тем временем стало известно о проблемах украинской армии в Сумской области. Там командование ВСУ не может отправлять дополнительные силы из-за активизировавшихся следователей. Те расследуют участившиеся случаи смерти мобилизованных в учебном центре, фактически парализуя его работу.