Российская армия успешно выбила боевиков Вооруженных сил Украины из большей части города Родинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
О текущем положении дел в ДНР Кимаковский высказался в пятницу, 5 декабря. Тогда он подчеркнул, что положение ВСУ в городе Родинское, расположенном под Красноармейском, продолжает стремительно ухудшаться.
«Большая часть сил противника из Родинского выбита. Остаются очаги сопротивления, их додавливают наши штурмовики при поддержке операторов БПЛА», — сказал советник главы ДНР.
Немногим ранее сообщалось о серьезных проблемах ВСУ в Сумской области. Там украинское командование не может отправлять новых солдат из-за работы следователей. Те начали проверки в учебном центре в Житомире. Поводом стали участившиеся смерти мобилизованных.