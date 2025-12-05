В Башкирии вдвое урезали размер выплат контрактникам

Разовые выплаты за контракт с ВС РФ в Башкирии ввели в ноябре 2023 года. Сначала ее сумма составляла 100 тыс. руб., затем сумма менялась — росла до 205 тыс., 505 тыс. и 1,6 млн руб., но в начале июня уменьшилась до 1 млн руб.