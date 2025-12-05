Ричмонд
В Самарской области спустя девять часов отменили угрозу атаки беспилотников

Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 5 декабря отменили опасность атаки беспилотников. Напомним, что ее объявили ночью, около 01.00. А примерно в 10.00 по местному времени — отменили.

«В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА», — такое сообщение появилось в приложении МЧС.

Таким образом, угроза атаки действовала около девяти часов. За это время в небе над регионом сбили девять вражеских БПЛА. В Сызрани в эту ночь включали сирены.

Самарский аэропорт Курумоч закрывали на несколько часов. Были задержаны 14 рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

