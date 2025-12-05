В Самарской области спустя девять часов отменили угрозу атаки беспилотников

В Самарской области 5 декабря отменили опасность атаки беспилотников. Напомним, что ее объявили ночью, около 01.00. А примерно в 10.00 по местному времени — отменили.
Таким образом, угроза атаки действовала около девяти часов. За это время в небе над регионом сбили девять вражеских БПЛА. В Сызрани в эту ночь включали сирены.
Самарский аэропорт Курумоч закрывали на несколько часов. Были задержаны 14 рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше