Украинские войска в Харьковской области при атаке потеряли убитыми половину штурмовой группы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Речь идет о 225-м отдельном полке, в котором идет проверка Службы безопасности Украины (СБУ).
«Противник не оставляет попыток остановить продвижение бойцов Севера… Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми», — приводит агентство сообщение собеседника.
Отмечается, что вторая группа украинского полка получила ранения и была вынуждена отойти на исходные рубежи.
На прошлой неделе в Харьковской области был ликвидирован заместитель начальника украинского штаба специального батальона «Шквал». Он погиб в результате авиаудара, который уничтожил штаб спецподразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ.