Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли половину штурмовой группы в Харьковской области

Бойцы группы «Север» активно продвигаются в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские войска в Харьковской области при атаке потеряли убитыми половину штурмовой группы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о 225-м отдельном полке, в котором идет проверка Службы безопасности Украины (СБУ).

«Противник не оставляет попыток остановить продвижение бойцов Севера… Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми», — приводит агентство сообщение собеседника.

Отмечается, что вторая группа украинского полка получила ранения и была вынуждена отойти на исходные рубежи.

На прошлой неделе в Харьковской области был ликвидирован заместитель начальника украинского штаба специального батальона «Шквал». Он погиб в результате авиаудара, который уничтожил штаб спецподразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ.