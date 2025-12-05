Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ

ОМСК, 5 дек — РИА Новости. Жительницу Омска приговорили к трем годам колонии после одобрения действий ВСУ под видео атаки беспилотных летательных аппаратов на один из регионов России, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Одобрительные комментарии в соцсетях под видео атаки БПЛА на Россию 46-летняя женщина оставила в апреле 2024 года. Она признана виновной по статье об оправдании терроризма в сети «Интернет».
«В суде установлено, что в апреле 2024 года осужденная разместила под видеозаписью атаки беспилотных летательных аппаратов на один из регионов России комментарий одобрительного характера. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе.
Вину женщина признала полностью. В доход государства конфискован мобильный телефон, использованный для написания комментария.