Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Омска дали три года колонии за одобрение действий ВСУ

Жительницу Омска приговорили к 3 годам колонии за одобрение атаки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 5 дек — РИА Новости. Жительницу Омска приговорили к трем годам колонии после одобрения действий ВСУ под видео атаки беспилотных летательных аппаратов на один из регионов России, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одобрительные комментарии в соцсетях под видео атаки БПЛА на Россию 46-летняя женщина оставила в апреле 2024 года. Она признана виновной по статье об оправдании терроризма в сети «Интернет».

«В суде установлено, что в апреле 2024 года осужденная разместила под видеозаписью атаки беспилотных летательных аппаратов на один из регионов России комментарий одобрительного характера. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе.

Вину женщина признала полностью. В доход государства конфискован мобильный телефон, использованный для написания комментария.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше