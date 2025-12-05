Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), из них четыре — западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены 5 пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них 4 — западного производства», — говорится в сообщении.