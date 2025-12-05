«За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены 5 пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них 4 — западного производства», — говорится в сообщении.
ВС РФ уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), из них четыре — западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.