ТАСС: ВС РФ уничтожили более 60 тыс. украинских БПЛА в 2025 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские войска в 2025 году уничтожили более 60 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов, что превышает количество уничтоженных дронов в предыдущие годы проведения СВО, следует из подсчетов ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным ежедневных сводок Министерства обороны РФ, всего с начала специальной военной операции уничтожено более 100 тыс. БПЛА, из них в 2025 году — более 60 ты. В 2024 году было уничтожено 28,7 тыс. БПЛА, в 2023 — 7,5 тыс., а в 2022 — 2,7 тыс.

