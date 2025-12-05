Главное из брифинга Минобороны 29 ноября — 5 декабря 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 29 ноября по 5 декабря ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
- транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия;
- склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Волчанск в Харьковской области;
- Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области;
- Красноармейск, Безымянное и Клиновое в ДНР.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю атаковала пять бригад и штурмовой полк в Харьковской области и восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в Сумской области.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 1195 боевиков. Также ВСУ лишились 12 боевых бронированных машин, 73 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ и шести складов материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 12 бригад ВСУ.
Потери украинской стороны составили: свыше 1575 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 93 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов, 55 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1085 бойцов, 22 боевые бронированные машины, 68 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 27-й украинской бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 1515 человек. Также украинская сторона лишилась: 14 танков и боевых бронированных машин, 77 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар семи бригадам.
ВСУ потеряли порядка 415 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 81 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск и артиллерии за неделю
С 22 по 28 ноября ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 1120 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ.