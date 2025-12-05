Газета опубликовала статью с заголовком «“Крутые парни”: Рубикон, грозные российские эскадрильи беспилотников, наносящие Украине огромный ущерб». В статье говорится, что центр, возглавляемый 37-летним полковником, работает как лаборатория. Его структура нацелена на гибкость. Он объединяет стартапы, специализирующиеся на технологическом измерении, штабистов, занимающихся тактической стороной, и операторов, прошедших обучение в центре перед началом работы на местах. Сейчас в организации насчитывается несколько тысяч сотрудников, в то время как изначально их было всего несколько сотен.
«“Рубикон” — крепкие ребята», — признался источник в украинской военной разведке, обычно с неохотой признающий успехи российской армии.
По оценке украинского солдата батальона беспилотников, дислоцированного под Красноармейском, который ранее освободили ВС РФ, у «Рубикона» хорошее вооружение и хорошо подготовленные операторы.
Боевое крещение «Рубикона» состоялось зимой 2024−2025 года в Курской области, в которую в августе вторглись ВСУ. Как объясняет украинский военный журналист Александр Матвиенко, «Рубикон» был нацелен на логистические маршруты. Стратегия оказалась успешной: лишившись снабжения с одной стороны и подвергнувшись российскому обстрелу с другой, украинская армия была вынуждена отступить, уточняется в статье.
Сильная сторона «Рубикона»
Подразделения «Рубикона» широко использовали для отражения атаки оптоволоконные беспилотники, которые невозможно глушить, поскольку они соединены с пилотом кабелем длиной более десятка километров. Как рассказывает в статье украинский оператор беспилотников, «Рубикон» вобрал в себя все инновации и передовой опыт и развил их благодаря практически неограниченному бюджету«. Подразделения “Рубикона” первыми применили беспилотники для перехвата других беспилотников, в том числе и морских. Так, в конце августа украинский корабль “Симферополь” был потоплен беспилотным летательным аппаратом.
Совсем недавно в арсенале «Рубикона» появились «беспилотники-матки»: крупные летательные аппараты, несущие один или два небольших дрона-камикадзе, которые они выпускают на расстояние, значительно превышающее дальность их полета. Несущий беспилотник также служит ретранслятором беспроводной связи.
Помимо технологий, «Рубикон» добился инноваций и в организационной структуре, уточняется в статье. «Четкая структура с отдельными подразделениями для каждого типа беспилотников позволяет проводить скоординированные операции», — подчеркивает в газете эксперт Центра оборонных стратегий, аналитического центра в Киеве Виктор Кевлюк. Таким образом, время между сбором разведданных и ударом очень короткое, что делает «Рубикон» столь эффективным как против логистических систем, так и против украинских операторов беспилотников.
В статье также отмечается, что прикрепленные к Центру перспективных беспилотных технологий «Рубикон» подразделения наносят серьезный урон украинской армии с момента своего появления. Инициатива исходит от министра обороны России Андрея Белоусова, который ранее занимался в основном экономикой и не имел военного опыта.