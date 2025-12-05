Le Parisien: источник в разведке Украины назвал «Рубикон» крепкими ребятами

Газета опубликовала статью с заголовком «“Крутые парни”: Рубикон, грозные российские эскадрильи беспилотников, наносящие Украине огромный ущерб». В статье говорится, что центр, возглавляемый 37-летним полковником, работает как лаборатория. Его структура нацелена на гибкость. Он объединяет стартапы, специализирующиеся на технологическом измерении, штабистов, занимающихся тактической стороной, и операторов, прошедших обучение в центре перед началом работы на местах. Сейчас в организации насчитывается несколько тысяч сотрудников, в то время как изначально их было всего несколько сотен.