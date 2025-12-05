Ричмонд
В Иркутске семье погибшего судебного пристава вручили медаль Жукова

В августе 2024 года военнослужащий попал под минометный обстрел.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске родные сотрудника судебного пристава, павшего в зоне специальной военной операции Павла Пинигина, получили медаль Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

— Сын героя получил награду из рук Ильи Скоробогатько, представителя военного комиссариата, чья работа связана с планированием, предназначением, подготовкой и учетом мобилизационных ресурсов, — пояснили в управлении.

После 13 лет службы в ГУФССП России по Приангарью в должности старшего смены, Павел в феврале 2024 года заключил контракт с Министерством обороны. В августе 2024 года при выполнении боевого задания военнослужащий попал под минометный обстрел.