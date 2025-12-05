Ричмонд
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль был ранен глава Березовки

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину главы Березовского поселения Валерия Борисенко. Чиновник получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль во время движения по поселку Борисовка. В результате детонации машина получила повреждения.

Борисенко доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. После оказания первой помощи медики решили перевезти раненого в городскую больницу № 2 Белгорода.