В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль был ранен глава Березовки

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль во время движения по поселку Борисовка. В результате детонации машина получила повреждения.
Борисенко доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. После оказания первой помощи медики решили перевезти раненого в городскую больницу № 2 Белгорода.