Прощание с погибшим в зоне СВО военнослужащим пройдёт в Осинском районе

Василий Магданов родился 16 апреля 1995 года в селе Обуса. С 1-го по 5-й класс учился в Обусинской средней школе. После семья будущего военнослужащего переехала в Улан-Удэ. Мужчина был призван на службу в рамках мобилизации. Василий Магданов отправился в зону проведения специальной военной операции.