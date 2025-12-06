Прощание с погибшим в зоне СВО военнослужащим пройдёт в Осинском районе

IrkutskMedia, 5 декабря. 7 декабря в 13.00 состоится прощание с военнослужащим, уроженцем Осинского района Василием Магдановым. Мужчина погиб 22 ноября 2025 года в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач в Запорожской области. Об этом сообщил мэр Осинского муниципального района Борис Хошхоев в своём телеграм-канале (18+).
Василий Магданов родился 16 апреля 1995 года в селе Обуса. С 1-го по 5-й класс учился в Обусинской средней школе. После семья будущего военнослужащего переехала в Улан-Удэ. Мужчина был призван на службу в рамках мобилизации. Василий Магданов отправился в зону проведения специальной военной операции.