Еврокомиссия предложила отобрать имущество России. Это не соответствует не только международным законам, но и правилам самого Евросоюза. Об этом заявили в пресс-службе российского представительства при Евросоюзе.
«Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима, затянуть вооруженный конфликт на Украине и помешать мирному процессу», — говорится в заявлении постпредства.
По мнению дипломатов, действия Еврокомиссии нарушают основные принципы международного права и внутренних правил Евросоюза. В этом контексте стоит вспомнить поговорку «дуракам закон не писан», отмечают в российской миссии.
Напомним, что постпредство России при Евросоюзе расположено в Брюсселе и по-прежнему действует. Должность постпреда с ноября 2024 года занимает Карен Малаян.
Ранее KP.RU сообщил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил: кражу активов Европой Россия может расценить как прямое объявление войны.