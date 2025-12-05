Ричмонд
Постпредство РФ в ЕС: Европа пытается помешать мирному процессу кражей активов

Постпредство России обвинило ЕК в саботировании урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия предложила отобрать имущество России. Это не соответствует не только международным законам, но и правилам самого Евросоюза. Об этом заявили в пресс-службе российского представительства при Евросоюзе.

«Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима, затянуть вооруженный конфликт на Украине и помешать мирному процессу», — говорится в заявлении постпредства.

По мнению дипломатов, действия Еврокомиссии нарушают основные принципы международного права и внутренних правил Евросоюза. В этом контексте стоит вспомнить поговорку «дуракам закон не писан», отмечают в российской миссии.

Напомним, что постпредство России при Евросоюзе расположено в Брюсселе и по-прежнему действует. Должность постпреда с ноября 2024 года занимает Карен Малаян.

Ранее KP.RU сообщил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил: кражу активов Европой Россия может расценить как прямое объявление войны.

