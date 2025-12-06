Бог уберег россиян от ошибок, которые совершили наши враги, заявил военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда».
Поддубный отметил, что, несмотря на противостояние с рядом европейских стран, в России сохранился плюрализм, а также — здравый смысл.
«А внутри страны, мне кажется, Бог уберег нас от ошибок, которые совершил противник. Несмотря на тяжелейшее противостояние, мы сохранили плюрализм и здравый смысл. Да и гуманизм тоже. Не превратились в единый “Телемарафон” киевского режима. Не молчим про проблемы», — цитирует слова Поддубного сайт KP.RU. Военкор добавил, что сегодня для государства важно слышать своих граждан.
Также он отметил важность такого феномена, как военные репортеры. Поддубный рассказал, что они появились задолго до начала специальной военной операции. Но сегодня эта профессия обрела новый смысл.
«У нас родился феномен военных репортеров. Они же появились не 24 февраля 2022 года, они были и раньше. Но обрели новый смысл, став мостом между теми, кто воюет, и теми, кто их ждет», — подчеркнул военкор.
Также Поддубный раскрыл, что думают на передовой о мирных переговорах.
Полное интервью Евгения Поддубного читайте здесь на KP.RU.