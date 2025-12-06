Нельзя утверждать, что войска не хотят завершения боевых действий. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда».
По информации Поддубного, армия сохраняет доверие к Верховному Главнокомандующему на переговорах и инициативу на поле боя. Однако конфликт остается тяжелым. Военкор призвал беречь людской ресурс, отметив, что возможность сберечь его через переговоры — это положительный исход.
«Военная операция — это крайняя мера. И если мы сейчас пришли в силу тысяч обстоятельств к переговорам, то не надо фыркать, надо пользоваться ими. Мы сейчас в сильной позиции, слава Богу и спасибо русскому солдату», — цитирует его слова сайт KP.RU.
Военкор также объяснил, почему для РФ важно полное освобождение Донбасса. По его словам, необходимо понять: «это Россия и русские люди». Поэтому вопрос не ограничивается землями, которых у РФ и так достаточно, здесь в приоритете люди, подчеркнул Поддубный.
Об ответах на главные вопросы о спецоперации на Украине — в интервью Евгения Поддубного для радио «Комсомольская правда».