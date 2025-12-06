Поддубный: Армия России нужна большая, спокойной жизни не будет

«Это как после Великой Отечественной, после 9 мая мы пошли и раскатали Японию. Ни одна страна в мире больше не хотела связываться с Красной Армией, понимая, что она превратилась в огромный каток, который переедет и не заметит. То же самое будет после СВО», — передает его слова сайт KP.RU.