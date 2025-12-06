Поддубный: Армия России нужна большая, спокойной жизни не будет

Военкор Евгений Поддубный объяснил, что в ближайшее десятилетие спокойной жизни у России, скорее всего, не будет. Поэтому стране нужна большая армия, рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это как после Великой Отечественной, после 9 мая мы пошли и раскатали Японию. Ни одна страна в мире больше не хотела связываться с Красной Армией, понимая, что она превратилась в огромный каток, который переедет и не заметит. То же самое будет после СВО», — передает его слова сайт KP.RU.
При этом военкор подчеркнул, что прогнозов на СВО у него нет. Он отметил, что усилия армии сосредоточены на освобождении Донбасса и создании буферной зоны у российских приграничных регионов — Белгорода, Курска. По мнению Поддубного, для российских войск Донецк и Белгород равноценны, потому наступление продолжится, пока не будет отдан приказ остановиться.
