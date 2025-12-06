Поддубный: Войска беспилотных систем — это наш новый спецназ

Поддубный считает важным шагом создание отдельного рода войск для беспилотников. Он привел в пример серьезные результаты, в частности, вклад «беспилотчиков» и центра «Рубикон» в успехи под Курском и на Красноармейском направлении. По его мнению, новая задача дронов — изоляция поля боя — решается ими даже лучше, чем это делали авиация и артиллерия в прошлом.