Военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда» назвал центр спецназначения «Рубикон» перспективой для молодых людей, которые привязаны к современным технологиям. По его словам, это «новый российский спецназ».
Поддубный считает важным шагом создание отдельного рода войск для беспилотников. Он привел в пример серьезные результаты, в частности, вклад «беспилотчиков» и центра «Рубикон» в успехи под Курском и на Красноармейском направлении. По его мнению, новая задача дронов — изоляция поля боя — решается ими даже лучше, чем это делали авиация и артиллерия в прошлом.
«Раньше был этап хаотичного насыщения войск беспилотниками. Теперь он завершился кристаллизацией, появлением целой системы обучения, конструкторской работы, взаимодействия с ВПК», — цитирует его слова сайт KP.RU.
По словам Поддубного, те, кто прошел СВО, будут формировать российскую журналистику. При этом военкор подчеркнул, что западные журналисты себя дискредитировали.