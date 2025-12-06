В России на фоне спецоперации формируется новая модель журналистики. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в эфире радио «Комсомольская правда».
«Формируется новая модель журналистики — российская. Западная себя дискредитировала. Журфаки в Советском Союзе создавали военкоры, вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной. Будущую российскую журналистику будут создавать люди, прошедшие СВО», — цитирует его слова сайт KP.RU.
На вопрос о разнице с западной моделью Поддубный ответил, что новая модель менее лицемерна. Он объяснил это тем, что в 1990-е годы Запад, по его мнению, навязывал нам представление о собственной «неправильности», призывал не быть патриотами и «быть над схваткой», поощряя критику в адрес России, но не в свой.
Военкор выразил уверенность, что приход «новой искренности» неминуем, иначе в происходящем нет смысла, а итогом СВО должно стать улучшение, а не ухудшение.
