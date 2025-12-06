Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Малков: в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов

В Рязани российская ПВО отразила атаку БПЛА над регионом.

Источник: Комсомольская правда

Падение обломков уничтоженных БПЛА произошло в нескольких районах Рязани. Огонь был потушен, происшествие обошлось без жертв и существенного ущерба. Об этом заявил губернатор Павел Малков.

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил Малков в Telegram-канале.

Как напомнил глава региона, на территории области установлен прямой запрет на публикацию в интернете изображений и видео с места возможных террористических актов.

Он подчеркнул, что в случае обнаружения фрагментов не следует приближаться и трогать их. Необходимо срочно позвонить по номеру 112.

На днях Минобороны сообщило, что за три часа 4 декабря над российскими регионами были уничтожены 44 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше