Губернатор Малков: в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов

Падение обломков уничтоженных БПЛА произошло в нескольких районах Рязани. Огонь был потушен, происшествие обошлось без жертв и существенного ущерба. Об этом заявил губернатор Павел Малков.
«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — сообщил Малков в Telegram-канале.
Как напомнил глава региона, на территории области установлен прямой запрет на публикацию в интернете изображений и видео с места возможных террористических актов.
Он подчеркнул, что в случае обнаружения фрагментов не следует приближаться и трогать их. Необходимо срочно позвонить по номеру 112.
На днях Минобороны сообщило, что за три часа 4 декабря над российскими регионами были уничтожены 44 украинских БПЛА.