РИАН: украинцы поджигают машины сотрудников ТЦК на фоне мобилизации

По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, жители Украины, недовольные проводимой мобилизацией, устраивают поджоги автомобилей сотрудников ТЦК.
«На Украине продолжают гореть машины военных, в основном ТЦК. Занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое очень обозлено на ТЦК», — сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его словам, возмущение действиями военкоматов объединяет жителей Украины, независимо от их политических взглядов.
Кроме этого, как сообщил Лебедев, он предоставил агентству соответствующее видео, где члены подпольной группы поджигают ночью машины защитного цвета.
Подпольщик Лебедев ранее рассказал, что на Украине организована работа множества представителей подполья, которые заряженные ненавистью ко всему русскому.