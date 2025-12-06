Ричмонд
Бойцы «Запада» за сутки сбили 67 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк и 4 боевые машины за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также подразделения группировки сбили 67 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Источник: РИА "Новости"

«Мобильными огневыми группами и расчетами ПВО сбито в воздухе и подавлено средствами РЭБ 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника и 67 ударных гексакоптеров противника типа R-18 (“Баба-яга” — прим. ТАСС)», — сказал он.

Он добавил, что военнослужащие группировки войск «Запад», в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили более 230 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 5 полевых складов боеприпасов.

За прошедшие сутки, отметил он, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска-Узлового, Синьково, Благодатовки и Моначиновки Харьковской области.