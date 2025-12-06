Бойцы «Запада» за сутки сбили 67 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк и 4 боевые машины за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад». Также подразделения группировки сбили 67 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.