Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра, оператором российского разведывательного дрона был обнаружен пункт управления БПЛА с антенной связи, а также пункт временной дислокации боевиков киевского режима вместе с личным составом.
«Оператор FPV-дронов с позывным “Гюрза” вместе со своим расчетом методично и точно уничтожил обнаруженный пункт временной дислокации ВСУ с помощью FPV-дронов, а затем нанёс огневое поражение пункту управления БПЛА и уничтожил антенну-передатчик», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
Расчёты ударных БПЛА подразделений беспилотных систем 49 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют поставленные задачи и наносят огневое поражение ключевым объектам противника на правобережье Днепра в Херсонской области.