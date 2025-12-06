Ричмонд
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 6 дек — РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 49 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ вместе с личным составом и украинский пункт управления БПЛА с антенной-передатчиком, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра, оператором российского разведывательного дрона был обнаружен пункт управления БПЛА с антенной связи, а также пункт временной дислокации боевиков киевского режима вместе с личным составом.

«Оператор FPV-дронов с позывным “Гюрза” вместе со своим расчетом методично и точно уничтожил обнаруженный пункт временной дислокации ВСУ с помощью FPV-дронов, а затем нанёс огневое поражение пункту управления БПЛА и уничтожил антенну-передатчик», — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.

Расчёты ударных БПЛА подразделений беспилотных систем 49 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют поставленные задачи и наносят огневое поражение ключевым объектам противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
