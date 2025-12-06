В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины

«В районе Кияницы несколькими ударами БПЛА “Герань” уничтожен пункт управления 15-го погранотряда государственной погранслужбы Украины», — сказал собеседник агентства.
Ресурсы противника, по его словам, подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе командный состав.
«Уничтожен практически весь транспорт», — добавил он.
