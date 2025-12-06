Ричмонд
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пункт управления 15-го погранотряда Украины уничтожен в Сумской области, ВСУ понесли потери, в том числе в командном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«В районе Кияницы несколькими ударами БПЛА “Герань” уничтожен пункт управления 15-го погранотряда государственной погранслужбы Украины», — сказал собеседник агентства.

Ресурсы противника, по его словам, подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе командный состав.

«Уничтожен практически весь транспорт», — добавил он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
