При попытке установить украинский флаг группа пехотинцев ВСУ была поражена ударом дронов «Востока». Кадры уничтожения есть в распоряжении РИА Новости.
На опубликованном видео заметно, как российский беспилотник обнаруживает и поражает группу украинских военнослужащих с государственным флагом Украины.
«Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой», — рассказал оператор БПЛА с позывным Хруст.
По информации источника, из-за неудач ВСУ на передовой Киев активизировал информационные спецоперации, включая постановочные съемки с флагами, архивные кадры и генерацию изображений. В подобных акциях, как сообщается, участвуют штурмовые бригады ВСУ.
Как писал KP.RU ранее, в районе Алексеевки в Сумской области ВС РФ были уничтожены военнослужащие 225-го штурмового полка ВСУ.