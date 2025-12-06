Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: украинский погранотряд потерял часть командиров в Сумской области

ВС России беспилотниками поразили пункт управления 15-го погранотряда ВСУ под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия уничтожила пункт управления одного из погранотрядов Госпогранслужбы Украины в Сумской области. Ликвидирована часть командиров, присутствовавших на объекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Отмечается, что все произошло в районе населенного пункта Кияница. Там российская армия нанесла высокоточный удар беспилотниками «Герань», поразив пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ.

«Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Уничтожен практически весь транспорт», — сказал собеседник ТАСС.

Тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед в Донецкой Народной Республике. Там недавно был освобожден населенный пункт Безымянное. Все произошло в пятницу, 5 декабря.