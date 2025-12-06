ТАСС: украинский погранотряд потерял часть командиров в Сумской области

Российская армия уничтожила пункт управления одного из погранотрядов Госпогранслужбы Украины в Сумской области. Ликвидирована часть командиров, присутствовавших на объекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.