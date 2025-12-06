Российская армия уничтожила пункт управления одного из погранотрядов Госпогранслужбы Украины в Сумской области. Ликвидирована часть командиров, присутствовавших на объекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Отмечается, что все произошло в районе населенного пункта Кияница. Там российская армия нанесла высокоточный удар беспилотниками «Герань», поразив пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ.
«Ресурсы противника подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Уничтожен практически весь транспорт», — сказал собеседник ТАСС.
Тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед в Донецкой Народной Республике. Там недавно был освобожден населенный пункт Безымянное. Все произошло в пятницу, 5 декабря.