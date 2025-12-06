Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.