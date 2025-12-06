Ричмонд
Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь 15-летнюю девочку. Ребенок будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: МЧС России

В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние девочки удалось стабилизировать и ее смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием, медицинским модулем и реанимобилем. В полете пациента сопровождали врачи. Помощь девочке окажут в Российской детской клинической больнице», — сказано в сообщении.

Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций.