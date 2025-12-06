Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области БПЛА повредили линию электропередачи

Жителей просят не приближаться к обломкам беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

С восьми вечера 5-го декабря до шести утра 6-го регион был в режиме атаки БПЛА. Дежурные силы ПВО в пригороде Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, а его обломки повредили ЛЭП в одном из районов области. Об этом сообщил в 23:51 губернатор Александр Гусев.

Об угрозе непосредственного удара объявляли в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах. Она миновала в 4:34 часов утра.

Глава региона уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Также он добавил, что «нельзя делиться в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности».

— Если вы увидели лежащий беспилотник или обломки, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам, — призывает губернатор.

Предыдущей ночью режим атаки БПЛА в нашем регионе действовал с половины восьмого вечера 4-го декабря до четверти седьмого утра 5-го. За это время было уничтожено два дрона.

По данным Минобороны РФ, за ночь 6 декабря над Воронежской областью сбили 27 дронов. Всего средства противовоздушной обороны перехватили 116 беспилотников самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше