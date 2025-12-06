В Волгоградской области ночь прошла без сбитых БПЛА

В ночь на 6 декабря в Волгоградской области на мобильные телефоны жителей были разосланы СМС-уведомления об угрозе прилета беспилотников противника. Граждан призвали держаться подальше от окон и открытых участков на улице.
При этом, согласно сводке, опубликованной в официальном телеграм-канале Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 декабря на территории страны было уничтожено 116 беспилотных летательных аппаратов. Однако в перечне регионов, над которыми были сбиты дроны, Волгоградская область не упоминается.
Основная часть БПЛА была нейтрализована в Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областях. Также дроны сбили в Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.
Отметим, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Ни ночью, ни утром Росавиация не ограничивала прием и выпуск самолетов в Гумраке.