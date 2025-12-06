Ричмонд
В Воронежской области обломками БПЛА повреждены здание школы и крыша АЗС

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Обломки дронов повредили здание школы и крышу автозаправки в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи», — написал он в Telegram-канале.

В другом районе были повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки и гараж с машиной внутри.

Гусев отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы продолжают работать на месте случившегося. После оценки ущерба стартует ремонт.

По данным Минобороны, ночью над Воронежской областью средства противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников.

