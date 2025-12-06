Пять беспилотников уничтожили над Ленобластью утром 6 декабря

Около шести часов утра 6 декабря в Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Немного позже стало известно, что несколько беспилотников перехватили и сбили в небе над Киришским районом. После этого в регионе объявили отбой воздушной опасности, о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Однако в примерно в полдень в пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что над Ленинградской областью в период с 08:00 до 11:00 дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.
К слову, в ночь на 6 декабря над Россией перехватили и сбили в общей сложности 116 беспилотников. Так, 29 — над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской, 21 — над Белгородской, 6 — над Тверской, 3 — над Курской, 3 — Липецкой, 2 — над Тамбовской, еще по одному — над Тульской и Орловской.