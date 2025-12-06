Стало известно о гибели уроженца Байкальска в зоне СВО

IrkutskMedia, 6 декабря. Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщи, что пришла печальная весть о гибели в зоне СВО Ивана Зайцева. Мужчина геройски погиб во время выполнения боевой задачи в районе н.п. Новоукраинка Донецкой Народной республики.
Как сообщает мэр в своем тг-канале (18+), мужчина родился 19 октября 1978 года в Байкальске, окончил школу № 12, затем СПТУ 16. Работал на БЦБК, после закрытия комбината трудился вахтовым методом.
Весной 2025 года у мужчины умерла жена, детей у них не было. После Иван Зайцев в мае подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону СВО. Он погиб на поле боя 1 августа. Из родных у Ивана остался брат.
«Память о герое-байкальчанине Иване Зайцеве будет всегда в наших сердцах. Вечная ему слава!», — сообщается в тг-канале мэра.