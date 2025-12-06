«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны сообщило об ударе возмездия в ответ на атаки Киева
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны РФ.