Минобороны сообщило об ударе возмездия в ответ на атаки Киева

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.