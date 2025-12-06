«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение балл нанесено в районах Родинского, Торецкого, Гришино, Артемовки и Белицкого в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.