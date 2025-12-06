Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили и уничтожили боевую бронированную машину и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Силами операторов ударных дронов с использованием разведывательных БпЛА была выявлена и уничтожена боевая бронированная машина противника, а также пункт управления беспилотниками ВСУ», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше