ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении

«Силами операторов ударных дронов с использованием разведывательных БпЛА была выявлена и уничтожена боевая бронированная машина противника, а также пункт управления беспилотниками ВСУ», — говорится в сообщении.
