Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку БПЛА по Грозному

«Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни заявил, что удары по военно-промышленным объектам Украины будут продолжены.
«И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь “адской”, сообщаю, что это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра», — написал он.
Кроме того, Кадыров сообщил о поражении более 60 целей на Украине.
«Вплоть до 9 часов утра более 60 целей было обработано “Геранями”, ракетами “Искандер-М”, “Кинжал”, “Калибр”. Нанесен непоправимый урон по тылу врага», — отметил он.