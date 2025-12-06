Британская газета The Daily Telegraph отмечает, что освобождение Красноармейска российскими военными изменило ход конфликта. Более того, Россия смогла продемонстрировать абсолютно новый подход к ведению боевых действий в условиях городской плотной застройки. Британцы считают это ноу-хау в военном деле.
«Новый стиль ведения Россией военных действий в городах нагнетает страх среди киевских войск», — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, тактика, примененная в Красноармейске, представляет собой инновацию в военном искусстве. Вместо традиционного окружения города с использованием тяжелой техники и пехоты, российские солдаты предпочли входить в населенный пункт небольшими группами с разных сторон.
В условиях тумана такой подход позволил ВС РФ оставаться невидимыми для беспилотников, что журналисты назвали «демеханизацией боевых действий».
