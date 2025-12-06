Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: в Харьковской области уничтожен боевик «Кракена»* Нагорняк

Под Харьковом ликвидировали сторонника националистической идеологии.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области уничтожен боец подразделения ВСУ «Кракен»*. Оно формируется из сторонников националистической идеологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых ведомств.

«В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем “Кракен”* 3-го штурмового корпуса Вооруженных сил Украины», — сообщил собеседник агентства.

Как он отметил, для этого формирования характерен строгий идеологический отбор, а его костяк составляют наиболее убежденные боевики с националистическими взглядами.

Как ранее писал KP.RU, в ходе операции по освобождению населенного пункта Заря в ДНР российские силы ликвидировали националистов из батальона «Азов»*, а также иностранных наемников в составе ВСУ.

* — Запрещенная в России террористическая организация.