В Харьковской области уничтожен боец подразделения ВСУ «Кракен»*. Оно формируется из сторонников националистической идеологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых ведомств.
«В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем “Кракен”* 3-го штурмового корпуса Вооруженных сил Украины», — сообщил собеседник агентства.
Как он отметил, для этого формирования характерен строгий идеологический отбор, а его костяк составляют наиболее убежденные боевики с националистическими взглядами.
Как ранее писал KP.RU, в ходе операции по освобождению населенного пункта Заря в ДНР российские силы ликвидировали националистов из батальона «Азов»*, а также иностранных наемников в составе ВСУ.
* — Запрещенная в России террористическая организация.