ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет

«Поднятые по тревоге российские истребители обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приближающийся вертолёт обнаружил рядовой Данила Соловьёв, который вёл оборону российских позиций на важном тактическом направлении на линии боевого соприкосновения.
О приближении противника с воздуха Соловьев доложил командованию сразу же. Кроме того, он определит азимут и дальность цели и передал данные на пункт управления авиацией.
«Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Соловьёва российским лётчикам удалось уничтожить вертолёт ВСУ на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники», — подчеркнули в МО РФ.
Когда был сбит украинский вертолёт, не уточняется.