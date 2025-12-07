Ричмонд
Бывший режиссер «Орла и решки» из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска

Василий Хомко, предположительно, был ликвидирован при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска.

Бывший режиссер популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» мог быть ликвидирован под Красноармейском. Предположительно Василий Хомко не смог вырваться из окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Военнослужащий ССО [Сил специальных операций] Украины Василий Хомко … предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска», — передает агентство слова собеседника.

О смерти Хомко 2 декабря сообщили его родственники в социальных сетях. Они говорили, что экс-режиссер с начала октября числился как пропавший без вести.

Ранее сообщалось о ликвидации иностранных наемников из Чехии и Польши. Входящие в состав ВСУ граждане попали под авиаудар на территории Сумской области.

