Кадров ответил на атаку высоток в центре Грозного украинскими беспилотниками: что он сказал

Он также призвал ВСУ проявить себя, если те не утратили понятия о воинской чести и мужественности. При этом Кадыров отметил, что российские бойцы каждый день атакуют врага, создавая давление по всей линии боевого соприкосновения. Кроме этого, Кадыров обратился к украинцам с призывом сказать свое слово и выступить за прекращение конфликта. При этом глава Чечни раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот давно утратил статус официального представителя Украины и превратился в «бандита», совершающего преступления против собственных граждан.