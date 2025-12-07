Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадров ответил на атаку высоток в центре Грозного украинскими беспилотниками: что он сказал

Кадыров заявил об ударах по Украине в ответ на атаку по «Грозному-Сити».

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по украинским объектам ВПК были ответом на атаку высотного здания в Грозном. Он пообещал, что подобные удары будут продолжены.

Как заявил глава Чечни, в ходе наступательных действий российских вооруженных сил на Украине было поражено свыше 60 объектов.

По его словам, целями стали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, производства БПЛА, военно-ремонтные и логистические центры, позиции ПВО, военная портовая инфраструктура, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления бронетехники.

«Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что на Украине, где СМИ называют прошедшую ночь «адской», лишь с неохотой признают реальный масштаб ущерба для военной промышленности. Однако, по словам Кадырова, это далеко не все, и продолжение последует, — об этом свидетельствуют объявленные с утра по всей Украине воздушные тревоги.

До этого Кадыров посоветовал командованию ВСУ определить место, где бойцы российской армии смогут встретиться лицом к лицу с украинскими боевиками.

Он также призвал ВСУ проявить себя, если те не утратили понятия о воинской чести и мужественности. При этом Кадыров отметил, что российские бойцы каждый день атакуют врага, создавая давление по всей линии боевого соприкосновения. Кроме этого, Кадыров обратился к украинцам с призывом сказать свое слово и выступить за прекращение конфликта. При этом глава Чечни раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот давно утратил статус официального представителя Украины и превратился в «бандита», совершающего преступления против собственных граждан.

В ночь на 6 декабря Российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Поражение целей стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты. Использовалось высокоточное оружие большой дальности. Причем как воздушного, так и наземного базирования.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше