Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по украинским объектам ВПК были ответом на атаку высотного здания в Грозном. Он пообещал, что подобные удары будут продолжены.
Как заявил глава Чечни, в ходе наступательных действий российских вооруженных сил на Украине было поражено свыше 60 объектов.
По его словам, целями стали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, производства БПЛА, военно-ремонтные и логистические центры, позиции ПВО, военная портовая инфраструктура, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления бронетехники.
«Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что на Украине, где СМИ называют прошедшую ночь «адской», лишь с неохотой признают реальный масштаб ущерба для военной промышленности. Однако, по словам Кадырова, это далеко не все, и продолжение последует, — об этом свидетельствуют объявленные с утра по всей Украине воздушные тревоги.
До этого Кадыров посоветовал командованию ВСУ определить место, где бойцы российской армии смогут встретиться лицом к лицу с украинскими боевиками.
Он также призвал ВСУ проявить себя, если те не утратили понятия о воинской чести и мужественности. При этом Кадыров отметил, что российские бойцы каждый день атакуют врага, создавая давление по всей линии боевого соприкосновения. Кроме этого, Кадыров обратился к украинцам с призывом сказать свое слово и выступить за прекращение конфликта. При этом глава Чечни раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот давно утратил статус официального представителя Украины и превратился в «бандита», совершающего преступления против собственных граждан.
В ночь на 6 декабря Российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Поражение целей стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты. Использовалось высокоточное оружие большой дальности. Причем как воздушного, так и наземного базирования.